Мартин Шкртел: "Рад вернуться в Лигу чемпионов с "Аталантой"

Новичок "Аталанты" Мартин Шкртел тепло отозвался о своем новом клубе. Бывший защитник "Зенита" присоединился к команде из Бергамо на правах свободного агента после истечения срока соглашения с "Фенербахче".

- Я рад стать частью этого клуба и с нетерпением жду первого матча в составе новой команды. - цитириует официальный сайт "Аталанты" Шкртела. - Я уже чувствую, что этот клуб хорошо организован, в нем работают приятные люди.

Я говорил с друзьями, которые играют в Италии, и они говорили об "Аталанте" только хорошее. Думаю, что занявшая третье место в серии A команда очень сильная и конкурентоспособная.

Для игрока Лига чемпионов - главный турнир. Каждый мечтает о Лиге чемпионов, особенно в детстве. Я играл в Лиге чемпионов с "Ливерпулем", счастлив, что могу снова участвовать в этом турнире с "Аталантой".