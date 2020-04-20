Марко Матерацци: «В финале ЛЧ-2010 Моуринью сказал нам: «Мы играем слишком хорошо, надо хуже»»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, как Жозе Моуринью общался с командой во время перерыва финального матча Лиги чемпионов-2009/10 против «Баварии» (2:0).

— В перерыве финала ЛЧ с «Баварией» Моуринью сказал нам: «Мы играем слишком хорошо. Надо хуже», — приводит FC Inter News слова Матерацци. — Жозе — феномен, он хотел, чтобы напряжение оставалось высоким.

После первого тайма «Интер» выигрывал 1:0 благодаря голу Диего Милито на 35-й минуте.