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Марко Джампаоло: «Мне понравилась смелость «Милана»

03:03
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Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче 4-го тура чемпионата Италии.

— Мы начали слишком нерешительно, у «Интера» было больше опыта, — цитирует La Gazzetta dello Sport. — Гол нарушил равновесие. Мы расклеились, было много пауз, что мне не понравилось. Но «Милан» был в игре. Было слишком много спешки в прессинге после потерь. Мне понравилась смелость/

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