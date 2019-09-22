Марко Джампаоло: «Мне понравилась смелость «Милана»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче 4-го тура чемпионата Италии.

— Мы начали слишком нерешительно, у «Интера» было больше опыта, — цитирует La Gazzetta dello Sport. — Гол нарушил равновесие. Мы расклеились, было много пауз, что мне не понравилось. Но «Милан» был в игре. Было слишком много спешки в прессинге после потерь. Мне понравилась смелость/

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