Представители Миранчука провели встречу с руководством «Аталанты»

Представители полузащитника Алексея Миранчука провели встречу с руководством итальянского клуба. На ней обсуждалось будущее 26-летнего россиянина в команде, пишет инсайдер Николо Скира.

Футболист хочет получить больше игровой практики. В январе он может перейти в «Торино» или «Дженоа».

This morning the agents (S.Vadim and V.Giuffrida) of Aleksaj #Miranchuk have met #Atalanta in Zingonia to talk about the future of the russian player, who would like to play more. He could leave in January: #Torino and #Genoa have already shown interest. #transfers https://t.co/TsqQxf5xG3 — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 19, 2021

Как стало ранее известно «СЭ», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки сине-бело-голубых в Турин на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся 2 ноября.

На счету россиянина шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут. Трансферная стоимость Алексея на портале transfermarkt.de упала по сравнению с декабрем 2020 года на 4,5 миллиона евро — с 18 до 13,5 миллиона.