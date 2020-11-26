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Марадона до сих один из лучших бомбардиров сборной и «Наполи»

09:13
Диего Марадона. Фото ФК «Наполи».
Диего Марадона. Фото ФК «Наполи».
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Скончавшийся в среду на 61-м году жизни Диего Марадона завершил карьеру в 1997 году, а за сборную перестал выступать и вовсе в 1994-м.

Тем не менее полузащитник до сих остается одним из лидеров национальной команды по матчам и голам, а также одним из двух капитанов-чемпионов мира — наряду с Даниэлем Пассареллой. В гвардейском списке Марадону превосходит один игрок его поколения (Оскар Руджери), несколько заставших его на поле, а также ряд футболистов, которые выступают ныне или недавно завершили карьеру.

Лидеры по матчам за сборную Аргентины

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Хавьер Маскерано

2003-2018

147

3

Хавьер Санетти

1994-2011

143

4

Лионель Месси

2005-н.в.

141

71

Роберто Айяла

1994-2007

114

7

Диего Симеоне

1988-2002

104

9

Анхель Ди Мария

2008-н.в.

102

20

Серхио Агуэро

2006-н.в.

97

42

Оскар Руджери

1983-1994

97

7

Серхио Ромеро

2009-н.в.

96

-69

Диего Марадона

1977-1994

91

34

В снайперском списке Марадона и вовсе до сих пор не покидает пятерку лидеров, несмотря на довольно скромные 34 гола. Больше Диего за аргентинскую сборную забили лишь великие бомбардиры — Лионель Месси, Габриэль Батистута, Серхио Агуэро и Эрнан Креспо.

Лучшие бомбардиры сборной Аргентины

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Лионель Месси

2005-н.в.

141

71

Габриэль Батистута

1991-2002

78

54

Серхио Агуэро

2006-н.в.

97

42

Эрнан Креспо

1995-2007

64

35

Диего Марадона

1977-1994

91

34

Гонсало Игуаин

2009-2018

75

31

Луис Артиме

1961-1967

25

24

Леопольдо Луке

1975-1981

45

22

Даниэль Пассарелла

1976-1986

70

22

Эрминио Масантонио

1935-1942

19

21

Марадона остался без победного для Аргентины чемпионата мира-1978, но успел наиграть на мировых первенствах аж 21 матч. Чаще него во встречах ЧМ принимали участие только три футболиста — немцы Маттеус и Клозе, а также итальянец Мальдини. Для сравнения рекордсмен сборной Аргентины Хавьер Маскерано провел 20 матчей, а Лионель Месси — 19.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок

Сборная

Годы турниров

Матчи

Лотар Маттеус

Германия

1982, 1986, 1990, 1994, 1998

25

Мирослав Клозе

Германия

2002, 2006, 2010, 2014

24

Паоло Мальдини

Италия

1990, 1994, 1998, 2002

23

Уве Зеелер

Германия

1958, 1962, 1966, 1970

21

Владислав Жмуда

Польша

1974, 1978, 1982, 1986

21

Диего Марадона

Аргентина

1982, 1986, 1990, 1994

21

Гжегож Лято

Польша

1974, 1978, 1982

20

Кафу

Бразилия

1994, 1998, 2002, 2006

20

Филипп Лам

Германия

2006, 2010, 2014

20

Хавьер Маскерано

Аргентина

2006, 2010, 2014, 2018

20

Бастиан Швайнштайгер

Германия

2006, 2010, 2014

20

Помимо Аргентины в траур в связи со смерть Марадоны погрузился и Неаполь — город, который усилиями Диего Армандо превратился в одну из столиц мирового футбола. За семь лет великий хавбек провел за «Наполи» 259 матчей, в которых забил 115 голов. Его рекорд был превзойден совсем недавно, а по голам в Кубке Италии аргентинец и до сих пор остается лучшим в истории клуба.

Лучшие бомбардиры в истории «Наполи»

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Дрис Мертенс

Бельгия

2013-н.в.

332

128

Марек Хамшик

Словакия

2007-2019

520

121

Диего Марадона

Аргентина

1984-1991

259

115

Аттила Саллустро

Парагвай/Италия

1926-1937

266

108

Эдинсон Кавани

Уругвай

2010-2013

138

104

Антонио Вояк

Италия

1929-1938

194

103

Жозе Альтафини

Бразилия/Италия

1965-1972

234

97

Карека

Бразилия

1987-1993

221

96

Лоренцо Инсинье

Италия

2009-2010, 2012-н.в.

357

92

Гонсало Игуаин

Аргентина

2013-2016

149

91

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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