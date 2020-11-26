Марадона до сих один из лучших бомбардиров сборной и «Наполи»

Скончавшийся в среду на 61-м году жизни Диего Марадона завершил карьеру в 1997 году, а за сборную перестал выступать и вовсе в 1994-м.

Тем не менее полузащитник до сих остается одним из лидеров национальной команды по матчам и голам, а также одним из двух капитанов-чемпионов мира — наряду с Даниэлем Пассареллой. В гвардейском списке Марадону превосходит один игрок его поколения (Оскар Руджери), несколько заставших его на поле, а также ряд футболистов, которые выступают ныне или недавно завершили карьеру.

Лидеры по матчам за сборную Аргентины

Игрок Годы Матчи Голы Хавьер Маскерано 2003-2018 147 3 Хавьер Санетти 1994-2011 143 4 Лионель Месси 2005-н.в. 141 71 Роберто Айяла 1994-2007 114 7 Диего Симеоне 1988-2002 104 9 Анхель Ди Мария 2008-н.в. 102 20 Серхио Агуэро 2006-н.в. 97 42 Оскар Руджери 1983-1994 97 7 Серхио Ромеро 2009-н.в. 96 -69 Диего Марадона 1977-1994 91 34

В снайперском списке Марадона и вовсе до сих пор не покидает пятерку лидеров, несмотря на довольно скромные 34 гола. Больше Диего за аргентинскую сборную забили лишь великие бомбардиры — Лионель Месси, Габриэль Батистута, Серхио Агуэро и Эрнан Креспо.

Лучшие бомбардиры сборной Аргентины

Игрок Годы Матчи Голы Лионель Месси 2005-н.в. 141 71 Габриэль Батистута 1991-2002 78 54 Серхио Агуэро 2006-н.в. 97 42 Эрнан Креспо 1995-2007 64 35 Диего Марадона 1977-1994 91 34 Гонсало Игуаин 2009-2018 75 31 Луис Артиме 1961-1967 25 24 Леопольдо Луке 1975-1981 45 22 Даниэль Пассарелла 1976-1986 70 22 Эрминио Масантонио 1935-1942 19 21

Марадона остался без победного для Аргентины чемпионата мира-1978, но успел наиграть на мировых первенствах аж 21 матч. Чаще него во встречах ЧМ принимали участие только три футболиста — немцы Маттеус и Клозе, а также итальянец Мальдини. Для сравнения рекордсмен сборной Аргентины Хавьер Маскерано провел 20 матчей, а Лионель Месси — 19.

Лидеры по матчам на чемпионатах мира

Игрок Сборная Годы турниров Матчи Лотар Маттеус Германия 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 25 Мирослав Клозе Германия 2002, 2006, 2010, 2014 24 Паоло Мальдини Италия 1990, 1994, 1998, 2002 23 Уве Зеелер Германия 1958, 1962, 1966, 1970 21 Владислав Жмуда Польша 1974, 1978, 1982, 1986 21 Диего Марадона Аргентина 1982, 1986, 1990, 1994 21 Гжегож Лято Польша 1974, 1978, 1982 20 Кафу Бразилия 1994, 1998, 2002, 2006 20 Филипп Лам Германия 2006, 2010, 2014 20 Хавьер Маскерано Аргентина 2006, 2010, 2014, 2018 20 Бастиан Швайнштайгер Германия 2006, 2010, 2014 20

Помимо Аргентины в траур в связи со смерть Марадоны погрузился и Неаполь — город, который усилиями Диего Армандо превратился в одну из столиц мирового футбола. За семь лет великий хавбек провел за «Наполи» 259 матчей, в которых забил 115 голов. Его рекорд был превзойден совсем недавно, а по голам в Кубке Италии аргентинец и до сих пор остается лучшим в истории клуба.

Лучшие бомбардиры в истории «Наполи»