Марадона до сих один из лучших бомбардиров сборной и «Наполи»
Скончавшийся в среду на 61-м году жизни Диего Марадона завершил карьеру в 1997 году, а за сборную перестал выступать и вовсе в 1994-м.
Тем не менее полузащитник до сих остается одним из лидеров национальной команды по матчам и голам, а также одним из двух капитанов-чемпионов мира — наряду с Даниэлем Пассареллой. В гвардейском списке Марадону превосходит один игрок его поколения (Оскар Руджери), несколько заставших его на поле, а также ряд футболистов, которые выступают ныне или недавно завершили карьеру.
Лидеры по матчам за сборную Аргентины
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Хавьер Маскерано
|
2003-2018
|
147
|
3
|
Хавьер Санетти
|
1994-2011
|
143
|
4
|
Лионель Месси
|
2005-н.в.
|
141
|
71
|
Роберто Айяла
|
1994-2007
|
114
|
7
|
Диего Симеоне
|
1988-2002
|
104
|
9
|
Анхель Ди Мария
|
2008-н.в.
|
102
|
20
|
Серхио Агуэро
|
2006-н.в.
|
97
|
42
|
Оскар Руджери
|
1983-1994
|
97
|
7
|
Серхио Ромеро
|
2009-н.в.
|
96
|
-69
|
Диего Марадона
|
1977-1994
|
91
|
34
В снайперском списке Марадона и вовсе до сих пор не покидает пятерку лидеров, несмотря на довольно скромные 34 гола. Больше Диего за аргентинскую сборную забили лишь великие бомбардиры — Лионель Месси, Габриэль Батистута, Серхио Агуэро и Эрнан Креспо.
Лучшие бомбардиры сборной Аргентины
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Лионель Месси
|
2005-н.в.
|
141
|
71
|
Габриэль Батистута
|
1991-2002
|
78
|
54
|
Серхио Агуэро
|
2006-н.в.
|
97
|
42
|
Эрнан Креспо
|
1995-2007
|
64
|
35
|
Диего Марадона
|
1977-1994
|
91
|
34
|
Гонсало Игуаин
|
2009-2018
|
75
|
31
|
Луис Артиме
|
1961-1967
|
25
|
24
|
Леопольдо Луке
|
1975-1981
|
45
|
22
|
Даниэль Пассарелла
|
1976-1986
|
70
|
22
|
Эрминио Масантонио
|
1935-1942
|
19
|
21
Марадона остался без победного для Аргентины чемпионата мира-1978, но успел наиграть на мировых первенствах аж 21 матч. Чаще него во встречах ЧМ принимали участие только три футболиста — немцы Маттеус и Клозе, а также итальянец Мальдини. Для сравнения рекордсмен сборной Аргентины Хавьер Маскерано провел 20 матчей, а Лионель Месси — 19.
Лидеры по матчам на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы турниров
|
Матчи
|
Лотар Маттеус
|
Германия
|
1982, 1986, 1990, 1994, 1998
|
25
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
2002, 2006, 2010, 2014
|
24
|
Паоло Мальдини
|
Италия
|
1990, 1994, 1998, 2002
|
23
|
Уве Зеелер
|
Германия
|
1958, 1962, 1966, 1970
|
21
|
Владислав Жмуда
|
Польша
|
1974, 1978, 1982, 1986
|
21
|
Диего Марадона
|
Аргентина
|
1982, 1986, 1990, 1994
|
21
|
Гжегож Лято
|
Польша
|
1974, 1978, 1982
|
20
|
Кафу
|
Бразилия
|
1994, 1998, 2002, 2006
|
20
|
Филипп Лам
|
Германия
|
2006, 2010, 2014
|
20
|
Хавьер Маскерано
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018
|
20
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Германия
|
2006, 2010, 2014
|
20
Помимо Аргентины в траур в связи со смерть Марадоны погрузился и Неаполь — город, который усилиями Диего Армандо превратился в одну из столиц мирового футбола. За семь лет великий хавбек провел за «Наполи» 259 матчей, в которых забил 115 голов. Его рекорд был превзойден совсем недавно, а по голам в Кубке Италии аргентинец и до сих пор остается лучшим в истории клуба.
Лучшие бомбардиры в истории «Наполи»
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Дрис Мертенс
|
Бельгия
|
2013-н.в.
|
332
|
128
|
Марек Хамшик
|
Словакия
|
2007-2019
|
520
|
121
|
Диего Марадона
|
Аргентина
|
1984-1991
|
259
|
115
|
Аттила Саллустро
|
Парагвай/Италия
|
1926-1937
|
266
|
108
|
Эдинсон Кавани
|
Уругвай
|
2010-2013
|
138
|
104
|
Антонио Вояк
|
Италия
|
1929-1938
|
194
|
103
|
Жозе Альтафини
|
Бразилия/Италия
|
1965-1972
|
234
|
97
|
Карека
|
Бразилия
|
1987-1993
|
221
|
96
|
Лоренцо Инсинье
|
Италия
|
2009-2010, 2012-н.в.
|
357
|
92
|
Гонсало Игуаин
|
Аргентина
|
2013-2016
|
149
|
91
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