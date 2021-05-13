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Манчини выразил уверенность в том, что Верратти успеет восстановиться к чемпионату Европы

19:59
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил уверенность в том, что полузащитник национальной команды и «ПСЖ» Марко Верратти успеет восстановиться от повреждения связок колена до чемпионата Европы.

«У Верратти непростая травма, но я вполне уверен, что он сыграет на Евро. Я говорил с ним, впереди еще месяц до турнира, посмотрим, что будет в ближайшие недели», — приводит Football Italia слова Манчини.

11 мая стало известно, что 28-летний Верратти получил повреждение связок колена. Официальный сайт «ПСЖ» сообщил, что на восстановление футболисту потребуется от 4 до 6 недель.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Италии сыграет в группе с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170590/mancini-verratti-im-quite-confident

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