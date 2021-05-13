Аллегри может стать главным тренером «Наполи»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи», сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

По информации источника, главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть команду из-за испортившихся отношений с ее президентом Аурелио Де Лаурентисом. Тогда как Аллегри является его приятелем и считается приоритетным вариантом на пост главного тренера.

В текущем сезоне «Наполи» с 73 очками идет на 4-м месте в чемпионате Италии.