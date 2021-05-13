Аллегри может стать главным тренером «Наполи»
22:40
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи», сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.
По информации источника, главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть команду из-за испортившихся отношений с ее президентом Аурелио Де Лаурентисом. Тогда как Аллегри является его приятелем и считается приоритетным вариантом на пост главного тренера.
В текущем сезоне «Наполи» с 73 очками идет на 4-м месте в чемпионате Италии.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170602/allegri-first-choice-napoli
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