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Конте и Лаутаро Мартинес устроили шуточный боксерский поединок после конфликта в матче с «Ромой»

18:19
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте и нападающий Лаутаро Мартинес провели шуточный боксерский поединок после конфликта в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:1).

Лаутаро Мартинес вышел на поле на 35-й минуте, но был заменен на 77-й минуте. Нападающий не подал руку Конте и пнул бутылку, едва не попав в партнеров на скамейке запасных. После этого тренер с помощником отчитали игрока за неподобающие действия.

Конте выложил видео, на котором он и Лаутаро Мартинес стоят в боксерских перчатках друг перед другом. Нападающий Ромелу Лукаку объявил соперников.

«Прямой эфир из Мэдисон-Сквер-Гарден...», — говорится в посте.

В текущем сезоне Мартинес провел 46 матчей за «Интер», забил 18 голов и отдал 9 результативных передач.

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