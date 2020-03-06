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«Манчестер Сити» предложит «Интеру» 85 миллионов евро за Шкриньяра

09:10
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«Манчестер Сити» готовит предложение в 85 миллионов евро за защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

Как сообщает источник, английский клуб уже давно следит за 25-летним словаком и ранее уже предлагал за него 65 миллионов евро, но «нерадзурри» отклонили это предложение.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2017 года за 34 миллиона евро. В сезоне-2019/20 словак провел 31 матч за «нерадзурри» и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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