Мама Миранчуков рассказала, что назвала сыновей в честь Глызина и бабушки

Мама братьев Миранчуков Елена рассказала, в честь кого назвала сыновей. По ее словам, Алексея назвали в честь известного певца Алексей Глызина, а Антона в честь его бабушки Антонины.

«В 90-е был очень популярен певец Алексей Глызин, тогда все сходили с ума по песням «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто». И сомнений не было, когда родился сын. Очень нравилось его творчество, да. А второго сына назвали в честь бабушки Антонины», — цитирует Елену Миранчук сайт РФС.

Напомним, Алексей Миранчук выступает за «Аталанту». На днях он поразил ворота через 43 минуты после выхода в стартовом составе в игре 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».

Антон Миранчук выступает за «Локомотив». В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнира, в которых забил 9 голов и отдал 8 передач.