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Мальдини рассказал, как его уволили из «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как летом покинул итальянский клуб.

«Оглядываясь назад, мне придется пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми. Кардинале позвал меня на завтрак и после комментария по поводу прощания Златана с футболом сказал мне, что нас с Рикки Массарой уволили. Я спросил его, почему, и он рассказал мне о плохих отношениях с Фурлани. Но я никогда не звонил ему, чтобы пожаловаться на Фурлани. Еще была от него шутка по поводу проигрыша «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов, но, скажем так, мотивация мне показалась слабоватой. Так называемые предположения, спортивные и экономические цели, поставленные в начале сезона, были сенсационно превышены», — приводит La Repubblica слова Мальдини.

6 июня Мальдини был уволен с поста технического директора, который занимал с 2019 года.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
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13
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14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
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