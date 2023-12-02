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Сегодня, 07:35

Влахович намерен принять предложение «Ювентуса» о продлении контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Душан Влахович не собирается покидать клуб.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 23-летний футболист намерен принять предложение туринцев о продлении контракта, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ.

Влахович играт за «Ювентус» с 2022 года, соглашение рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне серб провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: Журналист Экрем Конур
Душан Влахович
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 13 2 3 8 9-18 9
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 - : -
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 - : -
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 - : -
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 - : -
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 - : -
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 - : -
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
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Наполи – Интер
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Доменико Берарди

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 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

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Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

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И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

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