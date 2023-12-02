Влахович намерен принять предложение «Ювентуса» о продлении контракта

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович не собирается покидать клуб.

Как сообщает журналист Экрем Конур, 23-летний футболист намерен принять предложение туринцев о продлении контракта, несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ.

Влахович играт за «Ювентус» с 2022 года, соглашение рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне серб провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.