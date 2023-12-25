«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Мхитаряном
«Интер» в ближайшее время объявит о заключении нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Как утверждает источник, стороны согласовали условия сделки, которая будет действовать до конца июня 2025 года. Футболисту осталось лишь подписать все бумаги, после чего о договоренности будет сообщено официально.
Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 34-летний армянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах.
Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|17
|14
|2
|1
|41-7
|44
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
5
|Фиорентина
|17
|9
|3
|5
|26-18
|30
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|17
|8
|3
|6
|28-21
|27
|
8
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
9
|Лацио
|17
|7
|3
|7
|18-18
|24
|
10
|Торино
|17
|6
|6
|5
|15-17
|24
|
11
|Монца
|17
|5
|6
|6
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Фрозиноне
|17
|5
|4
|8
|22-28
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|- : -
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|- : -
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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