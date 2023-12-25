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Сегодня, 17:36

«Интер» в ближайшее время объявит о продлении контракта с Мхитаряном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генрих Мхитарян.
Фото AFP

«Интер» в ближайшее время объявит о заключении нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, стороны согласовали условия сделки, которая будет действовать до конца июня 2025 года. Футболисту осталось лишь подписать все бумаги, после чего о договоренности будет сообщено официально.

Мхитарян выступает за «Интер» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 34-летний армянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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