Лулич попал в заявку на матч «Лацио» впервые за 11 месяцев

Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич попал в заявку «Лацио» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

34-летний босниец оказался в заявке команды впервые за 11 месяцев. Футболист не появлялся на поле с 5 февраля 2020 года.

Senad Lulic inserito nella lista Lega Serie A



?? https://t.co/zNJsydYgF6 pic.twitter.com/cHA8Jq3FGv — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 14, 2021

Футболист восстановился от травмы голеностопа и последующей операции, из-за которой выбыл на длительный срок.