Лулич попал в заявку на матч «Лацио» впервые за 11 месяцев
15:59
Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич попал в заявку «Лацио» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы».
34-летний босниец оказался в заявке команды впервые за 11 месяцев. Футболист не появлялся на поле с 5 февраля 2020 года.
Senad Lulic inserito nella lista Lega Serie A— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 14, 2021
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Футболист восстановился от травмы голеностопа и последующей операции, из-за которой выбыл на длительный срок.
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