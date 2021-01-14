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Лулич попал в заявку на матч «Лацио» впервые за 11 месяцев

15:59
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Полузащитник «Лацио» Сенад Лулич попал в заявку «Лацио» на матч 18-го тура чемпионата Италии против «Ромы».

34-летний босниец оказался в заявке команды впервые за 11 месяцев. Футболист не появлялся на поле с 5 февраля 2020 года.

Футболист восстановился от травмы голеностопа и последующей операции, из-за которой выбыл на длительный срок.

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