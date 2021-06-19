«Рома» готова отпустить Н'Зонзи в другой клуб бесплатно
21:58
«Ренн» принял решение не выкупать у «Ромы» права на полузащитника Стивена Н'Зонзи. Римский клуб все равно намерен расстаться с 32-летним хавбеком и даже готов отпустить его бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
На игрока претендует португальская «Бенфика».
32-летний хавбек провел прошлый сезон во французском клубе на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.
Контракт Н'Зонзи с «Ромой» рассчитан до лета 2022 года.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю