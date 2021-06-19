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«Рома» готова отпустить Н'Зонзи в другой клуб бесплатно

21:58
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«Ренн» принял решение не выкупать у «Ромы» права на полузащитника Стивена Н'Зонзи. Римский клуб все равно намерен расстаться с 32-летним хавбеком и даже готов отпустить его бесплатно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На игрока претендует португальская «Бенфика».

32-летний хавбек провел прошлый сезон во французском клубе на правах аренды. Всего он сыграл за «Ренн» 39 матчей, в которых забил 1 гол.

Контракт Н'Зонзи с «Ромой» рассчитан до лета 2022 года.

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