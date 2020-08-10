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Лука Тони: «По характеру Пирло больше похож на Гвардьолу, но он пойдет своим путем, никого не копируя»

10 августа 2020, 13:13
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Бывший форвард «Ювентуса» Лука Тони поделился мнением о назначении на пост главного тренера клуба Андреа Пирло.

Ранее Маурицио Сарри был уволен руководством клуба после поражения от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его место занял экс-хавбек туринцев Андреа Пирло.

— По характеру он больше похож на Гвардьолу, — цитирует Тони Tuttosport. - Но Конте произвел на Пирло сильное впечатление за три года, проведенные в «Ювентусе». Но с точки зрения управления командой ему повезло, что его тренировали двое лучших: Анчелотти и Аллегри.

Но, в конце концов, он будет самим собой. Он будет Пирло и пойдет своим путем, не притворяясь и никого не копируя.

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