Лука Тони: «По характеру Пирло больше похож на Гвардьолу, но он пойдет своим путем, никого не копируя»

Бывший форвард «Ювентуса» Лука Тони поделился мнением о назначении на пост главного тренера клуба Андреа Пирло.

Ранее Маурицио Сарри был уволен руководством клуба после поражения от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Его место занял экс-хавбек туринцев Андреа Пирло.

— По характеру он больше похож на Гвардьолу, — цитирует Тони Tuttosport. - Но Конте произвел на Пирло сильное впечатление за три года, проведенные в «Ювентусе». Но с точки зрения управления командой ему повезло, что его тренировали двое лучших: Анчелотти и Аллегри.