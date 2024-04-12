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12 апреля, 23:41

Дубль Фелипе Андерсона принес «Лацио» крупную победу над «Салернитаной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лацио» — «Салернитана».
Фото Global Look Press

«Лацио» на своем поле обыграл «Салернитану» в матче 32-го тура итальянской серии А — 4:1.

Дубль за римлян оформил Фелипе Андерсон. Бразилец отличился на 7-й и 35-й минутах. Еще один мяч на 14-й минуте забил Матиас Весино. Окончательный счет в концовке установил Густав Исаксен.

Единственный гол гостей на счету Лума Чауна (16-я минута).

«Лацио» (49 очков) поднялся на седьмое место в серии А, обойдя «Наполи», но у неаполитанцев есть один матч в запасе.

«Салернитана» (15) продолжает замыкать турнирную таблицу. Команда продлила серию без побед всех турнирах до 15 матчей. В последний раз «Салернитана» выигрывала в 2023 году.

Италия. Серия А. 32-й тур
12 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
4:1
Салернитана

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Лацио
ФК Салернитана
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 - : -
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
13.04 21:45
Болонья – Монца
 - : -
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 - : -
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 - : -
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 - : -
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 - : -
15.04 21:45
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Лаутаро Мартинес

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Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
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Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 26 1 6
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Лечче

 21 1 5
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