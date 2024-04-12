Дубль Фелипе Андерсона принес «Лацио» крупную победу над «Салернитаной»

«Лацио» на своем поле обыграл «Салернитану» в матче 32-го тура итальянской серии А — 4:1.

Дубль за римлян оформил Фелипе Андерсон. Бразилец отличился на 7-й и 35-й минутах. Еще один мяч на 14-й минуте забил Матиас Весино. Окончательный счет в концовке установил Густав Исаксен.

Единственный гол гостей на счету Лума Чауна (16-я минута).

«Лацио» (49 очков) поднялся на седьмое место в серии А, обойдя «Наполи», но у неаполитанцев есть один матч в запасе.

«Салернитана» (15) продолжает замыкать турнирную таблицу. Команда продлила серию без побед всех турнирах до 15 матчей. В последний раз «Салернитана» выигрывала в 2023 году.