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Лучший бомбардир «Аталанты» прошлого сезона пропустит матч против «Ювентуса»

19:17
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Форвард «Аталанты» Дуван Сапата пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне на счету 28-летнего колумбийца 7 матчей в серии А, в котором он забил 6 голов и сделал 3 результативных передач.

В прошлом сезоне Сапата забил 23 гола в чемпионате Италии.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет 23 ноября и начнется 17:00 мск.

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