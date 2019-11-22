Лучший бомбардир «Аталанты» прошлого сезона пропустит матч против «Ювентуса»

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне на счету 28-летнего колумбийца 7 матчей в серии А, в котором он забил 6 голов и сделал 3 результативных передач.

В прошлом сезоне Сапата забил 23 гола в чемпионате Италии.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет 23 ноября и начнется 17:00 мск.