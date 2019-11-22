Лучший бомбардир «Аталанты» прошлого сезона пропустит матч против «Ювентуса»
19:17
Форвард «Аталанты» Дуван Сапата пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В текущем сезоне на счету 28-летнего колумбийца 7 матчей в серии А, в котором он забил 6 голов и сделал 3 результативных передач.
В прошлом сезоне Сапата забил 23 гола в чемпионате Италии.
Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет 23 ноября и начнется 17:00 мск.
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