Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Торино» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

— Игра была под нашим контролем, — цитирует Sky Sport Italia Джампаоло. — Затем весь матч изменился. У нас были возможности снова забить после ударов Пентека и Кессье. Были ошибки, но это лучшая игра «Милана» в сезоне, мы доминировали в течение долгого времени.

Поражение разочаровывает меня, потому что команда много работает и делает все возможное. Тяжело, когда нет результата. Они пытаются работать в команде и следовать плану, а не играть индивидуально.

Торино — Милан

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