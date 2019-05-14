Лучано Спаллетти: "Конте ведет переговоры с "Интером"? Газеты что-то знают"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о возможном назначении Антонио Конте. Он отметил, что подобная информация появлялась регулярно

– Вот уже три месяца говорят одно и то же, – приводит Football Italia слова Спаллетти. – "La Gazzetta dello Sport" пишет то же самое в течение трех месяцев. Если кто-то каждый день говорит, что завтра будет дождь, в конце концов, он будет. Меня спрашивают об одном и том же каждую неделю, и я не хочу быть грубым, не отвечая. Если "La Gazzetta dello Sport" писала одно и то же в течение двух лет, а в течение последних трех месяцев это было каждый день, то они должны что-то знать.

Спалетти возглавил "Интер" перед стартом этого сезона. В чемпионате Италии после 36 туров команда занимает третье место с 66 очками.

Конте был главным тренером "Ювентуса" с 2011 по 2014 год. При нем команда трижды выигрывала чемпионат Италии. Последним местом работы итальянца был "Челси" – под его руководством "синие" стали чемпионами Англии, а также выиграли Кубок страны.

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