09:32 | Футбол — Италия

Лучано Спаллетти: "Икарди нужна ясность"

Обсудить
0

Главный тренер "Интера"  Лучано Спаллетти связывает снижение результативности нападающего Мауро Икарди с разговорами вокруг его нового контракта. Аргентинец не может забить уже на протяжении семи матчей в серии А подряд.

– Я не создавал никаких проблем Икарди, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Ему просто нужна ясность. Потому что когда вы подвешиваете вопрос в воздухе, возникают разные интерпретации. Слишком много всего было сказано по этому поводу. Нужно сесть и просто поговорить о том, чего все избегали, что тянулось месяцами.

Загрузка...
Материалы других СМИ