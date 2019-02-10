Лучано Спаллетти: "Икарди нужна ясность"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти связывает снижение результативности нападающего Мауро Икарди с разговорами вокруг его нового контракта. Аргентинец не может забить уже на протяжении семи матчей в серии А подряд.

– Я не создавал никаких проблем Икарди, – цитирует Sky Italia Спаллетти. – Ему просто нужна ясность. Потому что когда вы подвешиваете вопрос в воздухе, возникают разные интерпретации. Слишком много всего было сказано по этому поводу. Нужно сесть и просто поговорить о том, чего все избегали, что тянулось месяцами.