Лоренцо Инсинье: «Мы слишком много пропустили»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье остался доволен своей результативностью в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (4:3). Форвард оформил дубль и сделал две голевые передачи.

— Я доволен своими голами, но главное — победа, — цитирует Sky Italia Инсинье. — Мы слишком много пропустили, и надо проанализировать ошибки с тренером. Их было много. Это первая игра после интенсивной подготовки. Поэтому важно было победить. Мы должны улучшить игру в обороне. У нас есть отличные новички, и команда наша мне нравится. Попробуем побороться за чемпионство, как делали это ранее.