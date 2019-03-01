Лоренцо Инсинье: "Горжусь быть капитаном "Наполи"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье в преддверии матча 26-го тура серии А против "Ювентуса" признался, что гордится носить капитанскую повязку, передает Sky Sport Italia. 27-летний итальянец сменил на посту капитана неаполитанцев хавбека Марека Хамшика, который зимой перешел в китайский "Далянь Ифан".

– Я стал новым капитаном "Наполи" после ухода Хамшика, и я горжусь этим. Хамшик вошел в историю клуба. Его можно рассматривать только как пример. Я горжусь тем, что играл с ним, он чемпион на поле и за его пределами.

Игра с "бьянконери"? Важны голы, но необходимо всегда усердно работать на поле. Нас ждет очень эмоциональная игра против "Ювентуса", – цитирует Инсинье Sky Sport Italia.

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