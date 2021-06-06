Локателли заявил, что первый гол за сборную Италии стал для него лучшим моментом в карьере

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли прокомментировал свой первый гол за сборную Италии.

«Делать такие шаги вперед в карьере — это невероятно. Чемпионат Европы за основную сборную — это будет непросто. Я отчасти ощутил что-то похожее, когда играл на Евро за молодежную команду. Мы играли вместе с Доннаруммой, Бареллой, Кутроне. Я тогда получил невероятный опыт. Впрочем, игра за главную сборную — это самое тяжелое. Для меня гол в ворота Болгарии в марте этого года — самый лучший момент в карьере», — приводит Football Italia слова Локателли.

Локателли провел 10 матче за сборную Италии, гол в ворота Болгарии является единственным для него на международном уровне в матчах за главную национальную команду. 23-летний полузащитник вошел в заявку итальянцев на Евро-2020, где команда сыграет в группе с Турцией, Уэльсом и Швейцарией.