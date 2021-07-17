«Интер» спасся от поражения в матче с «Лугано»
17 июля 2021, 23:35
«Интер» в товарищеском матче сыграл вничью с «Лугано» (2:2).
По ходу матча швейцарский клуб вел 2:0. «Интер» сумел отыграться — отличились Данило Д'Амброзио и Мартин Сатриано.
Товарищеский матч
«Лугано» (Швейцария) — «Интер» (Италия) — 2:2 (2:1)
Голы: Ловрич, 30 (1:0). Фаччинетти, 35 (2:0). Д'Амброзио, 38 (2:1). Сатриано, 54 (2:2).
17 июля.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю