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«Интер» спасся от поражения в матче с «Лугано»

17 июля 2021, 23:35
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«Интер» в товарищеском матче сыграл вничью с «Лугано» (2:2).

По ходу матча швейцарский клуб вел 2:0. «Интер» сумел отыграться — отличились Данило Д'Амброзио и Мартин Сатриано.

Товарищеский матч

«Лугано» (Швейцария) — «Интер» (Италия) — 2:2 (2:1)

Голы: Ловрич, 30 (1:0). Фаччинетти, 35 (2:0). Д'Амброзио, 38 (2:1). Сатриано, 54 (2:2).

17 июля.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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