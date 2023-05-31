«Тоттенхэм» готов выкупить Кулушевски за 35 миллионов евро

«Тоттенхэм» намерен активировать опцию покупки полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса» за 35 миллионов евро, сообщает Football Italia.

23-летний швед присоединился к «шпорам» по 18-месячной кредитной сделке с условным обязательством о покупке в январе 2022 года.

В текущем сезоне Кулушевски сыграл 37 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.