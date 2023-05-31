«Парма» заменила Буффона и проиграла в плей-офф за выход в серию А

«Парма» проиграла «Кальяри» (2:3) в первом полуфинальном матче плей-офф за выход в серию А.

После первого тайма «Парма» выигрывала со счетом 2:0. В перерыве главный тренер Фабио Пеккья сменил вратаря — вместо Джанлуиджи Буффона вышел Леандро Чичисола. Во второй половине «Кальяри» забил три мяча и одержал победу.

Ответный матч состоится в Парме 3 июня.