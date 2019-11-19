Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи эмоционально прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Защитник подписал новое соглашение до 2024 года.

— Это исторический незабываемый день, — цитирует Football Italia Бонуччи. — Для меня это мечта. Еще одна подпись на важном контракте. Я в долгу перед президентом, Фабио Паратичи, Павлом Недведом, всеми моими товарищами по команде, болельщиками и всеми, кто мне дорог.

«Ювентус» — мой дом. Новый контракт доказывает, как сильно я переживаю за команду и как сильно «Ювентус» заботится обо мне. Надеюсь провести еще больше матчей, забить еще больше голов и завоевать больше трофеев.