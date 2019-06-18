Легендарный итальянский тренер поставил Сарри в один ряд с Гвардьолой и Клоппом

Бывший главный тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал назначение Маурицио Сарри в "Ювентус".

- Гвардьола прислал мне сообщение, что не рассматривал вариант с „Ювентусом“. Он попытается выиграть Лигу чемпионов с „Манчестер Сити“ в следующем сезоне.

Сарри – революционный выбор для „Ювентуса“, у клуба богатая история и множество болельщиков. Если бы они начали играть в более дерзкий и современный футбол, это могло бы помочь итальянскому футболу. Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардьолой и Почеттино. У них одинаковое видение игры.

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