«Наполи» обыграл «Лечче» в серии А

«Наполи» в гостях одержал победу над «Лечче» в матче 29-го тура серии А — 2:1.

Победу неаполитанцам принес гол Джованни Ди Лоренцо и автогол защитника хозяев Антонио Галло. Единственный мяч в составе «Лечче» забил Федерико Ди Франческо.

После этой победы «Наполи» с 74 очками продолжает лидировать в серии А. Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Лацио» увеличился до 19 очков, но римляне еще не сыграли в 29-м туре. «Лечче» с 27 баллами остался на 16-м месте в турнирной таблице.