«Лечче» хочет выкупить Юмтити у «Барселоны»

«Лечче» намерен сохранить арендованного у «Барселоны» защитника Самюэля Юмтити, сообщает Sport.es.

Руководство итальянского клуба довольно игрой 29-летнего француза и хочет выкупить его у каталонцев. При этом на футболиста также претендует «Милан».

«Лечче» арендовал Юмтити у «Барселоны» в августе 2022 года, игрок принял участие в 12 матчах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.