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Леандро Паредес: «Руководители «Ювентуса» хотели купить меня и говорили, что я буду наследником Пирло»

13:34
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, что мог оказаться в «Ювентусе».

Аргентинец выступал в Италии за «Кьево», «Рому» и «Эмполи».

— Летом 2011 года руководители «Ювентуса» хотели купить меня и говорили, что я буду наследником Андреа Пирло, — приводит слова Паредеса Juve News. — Однако что у меня нет качеств для игры в такой системе полузащиты, и Конте не использовал реджисту. Поэтому я остался в «Бока Хуниорс». Через два года я начал постоянно играть как реджиста.

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