Лаутаро подпишет новый контракт с «Интером» после перерыва на матч сборных
«Интер» близок к продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Сделка будет оформлена после перерыва на матчи сборных, сообщает La Gazzetta dello Sport.
24-летний аргентинец согласился заключить новое соглашение, в котором не будет прописана сумма отступных. Ранее она составляла 111 миллионов евро.
По договору аргентинец станет получать по 6 миллионов евро в год, а также ему положен подписной бонус в 1,5 миллиона. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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