Аллегри недоволен работой «Ювентуса» на трансферном рынке
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошел на конфликт с руководством клуба. Итальянский специалист крайне недоволен работой клуба на трансферном рынке прошедшим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Тренер подчеркнул, что руководство «бьянконери» нарушило обещания, которые давали ему летом относительно усиления состава.
Главной потерей туринцев стал уход нападающего Криштиану Роналду. В последние дни трансферного окна клуб пополнили полузащитники Мойзе Кин и Мануэль Локателли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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