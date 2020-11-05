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Лаутаро готов обсудить детали нового контракта с «Интером»

15:45
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«Интер» ведет работу по продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Представители аргентинца прилетят в Милан, когда наступит пауза на матчи сборных, сообщает Corriere dello Sport.

23-летний аргентинец готов обсудить детали нового соглашения. Нынешний договор рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшее межсезонье нападающий был близок к переходу в «Барселону», но из-за управленческого кризиса в каталонской команде сделка сорвалась. Теперь «Интер» готов улучшить условия контракта Мартинеса.

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