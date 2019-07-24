"Лацио" представил гостевую форму на сезон. Фото

"Лацио" опубликовал фотографии гостевой формы на сезон-2019/10. Фото опубликовано в аккаунте клуба в Twitter.

Футболки белого цвета, на форме также две вертикальные полосы - голубого и темно-синего цвета. Шорты полностью голубые.

"Лацио" в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии. На форме изображен значок за победу на турнире.

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