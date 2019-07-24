"Лацио" представил гостевую форму на сезон. Фото

"Лацио" опубликовал фотографии гостевой формы на сезон-2019/10. Фото опубликовано в аккаунте клуба в Twitter.
Dal 1900 #LaPrimaSquadraDellaCapitale 🦅 pic.twitter.com/z6hzyS7ORU— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 23, 2019
Футболки белого цвета, на форме также две вертикальные полосы - голубого и темно-синего цвета. Шорты полностью голубые.
Macron and S.S.Lazio present the new away shirt 2019/20. Buy now: https://t.co/ZeSFzoiHpG #WorkHardPlayHarder @OfficialSSLazio pic.twitter.com/UV3y3gstHj— Macron (@MacronSports) July 23, 2019
"Лацио" в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии. На форме изображен значок за победу на турнире.
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