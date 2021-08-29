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«Лацио» предложил «Айнтрахту» 15 миллионов евро за Костича

22:02
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«Лацио» повысил предложение «Айнтрахту» по трансферу полузащитника Филипа Костича. Римский клуб готов заплатить за 28-летнего игрока 15 миллионов евро без учета бонусов, сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что вингер уже согласовал условия личного контракта до 2025 года.

В прошлом сезоне Костич принял участие в 30 матчах в чемпионате Германии, забил 4 мяча и сделал 17 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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