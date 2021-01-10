«Лацио» победил «Парму» в серии А, «Наполи» вырвал победу у «Удинезе»

«Лацио» в матче 17-го тура серии А на выезде обыграл «Парму» (2:0) и закрепился на восьмом месте. В составе «орлов» во втором тайме забивали Луис Альберту и Фелиппе Кайседу.

Во втором матче дневного слота «Наполи» на 89-й минуте вырвал победу у «Удинезе» (2:1). На гол Лоренцо Инсинье с пенальти на 15-й минуте ответил еще в первом тайме игрок фриульцев Кевин Лазанья. Решающий мяч на 89-й минуте забил Темуе Бакайоко.

А вот «Верона» оказалась сильнее «Кротоне» (2:1). У веронцев забивали Никола Калинич и Федерико Димарко, мяч престижа на счету Джуниора Мессьяса.

После данного тура «Наполи» поднялся на пятое место с 31 очком, римляне остались восьмыми (28 очков), за один пункт меньше у «Вероны». «Кротоне» и «Парма» занимают последние два месте в серии А с 9 и 12 очками соответственно, «Удинезе» идет 13-м (16 очков).

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Верона» — «Кротоне» — 2:1 (2:0)

Голы: Калинич, 16 (1:0). Димарко, 25 (2:0). Мессиас, 55 (2:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко, Чеккерини (Давидович, 46), Маньяни (Гюнтер, 63), Ловато, Дзакканьи (Колли, 75), Барак, Тамез, Илич, Калинич (Ди Кармине, 63).

«Кротоне»: Кордац, Джиджи, Луперто, Големич, Реца, Молина (Педру Перейра, 46), Дзанеллато, Вулич, Эдуарду Энрике (Сими, 46), Ривьер (Дрэгуш, 78), Мессиас.

Предупреждения: Чеккерини, 13. Ловато, 42. Джиджи, 47. Маньяни, 52. Реца, 56. Педру Перейра, 89.

Судья: Массими.

10 января. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

«Парма» — «Лацио» — 0:2 (0:0)

Голы: Луис Альберто, 55 (0:1). Кайседо, 67 (0:2).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Осорио (Риччи, 46), Валенти (Балог, 34), Бузи, Куртич, Бругман (Инглезе, 64), Эрнани, Зом (Михайла, 75), Жервинью, Корнелиус.

«Лацио»: Рейна, Раду, Ачерби, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 71), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 65), Марушич (Габаррон, 84), Милинкович-Савич, Лаццари (Андерсон, 84), Кайседо (Перейра, 70), Иммобиле.

Предупреждения: Бузи, 23. Бругман, 26. Эрнани, 63. Балог, 66. Акпа-Акпро, 68.

Судья: Пайретто.

10 января. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«Удинезе» — «Наполи» — 1:2 (1:1)

Голы: Инсинье, 15 — с пенальти (0:1). Лазанья, 27 (1:1). Бакайоко, 90 (1:2).

«Удинезе»: Муссо, Самир, Стрюгер Ларсен (Зегелар, 72), Бонифаци, Бекао, Молина, Арслан (Уоллас, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Лазанья (Несторовски, 81).

«Наполи»: Мерет, Манолас (Максимович, 16), Хюсай, Ррахмани (Мариу Руй, 46), Ди Лоренцо, Зелиньски (Демме, 90+2), Бакайоко, Руис (Эльмас, 68), Инсинье, Петанья (Льоренте, 68), Лосано.

Предупреждения: Ди Лоренцо, 37. Арслан, 43. Самир, 67. Зегелар, 86.

Судья: Паскуа.

10 января. Удине. Стадион «Дачия Арена».