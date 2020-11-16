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«Лацио» может оштрафовать Луиса Альберто и отстранить на один матч

18:39
Луис Альберто. Фото ФК "Севилья".
Луис Альберто. Фото ФК "Севилья".
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Полузащитнику «Лацио» Луису Альберто грозят санкции от клуба, сообщают итальянские СМИ.

По данным Il Messaggero, президент клуба Клаудио Лотито и спортивный директор Ильи Таре недовольны высказываниями игрока. Ранее испанец, комментируя появление у клуба собственного самолета, заявил на Twitch: «Я видел самолет, но нам придется заплатить за него. Они покупают вещи, но не платят нам».

Пока в клубе не решили, как наказать игрока. Его могут оштрафовать и исключить из состава на ближайший матч серии А против «Кротоне». 28-летний Луис Альберто провел семь матчей за «Лацио» и забил один мяч.

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