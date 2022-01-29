Президенты «Лацио» и «Аталанты» обсуждают трансфер Алексея Миранчука

«Лацио» хочет арендовать полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно, несмотря на нежелание главного тренера бергамского клуба Джан Пьеро Гасперини отпускать 26-летнего россиянина, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, президент римского клуба Клаудио Лотито связался с президентом «Аталанты» Антонио Перкасси, чтобы обсудить трансфер полузащитника.

Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре опроверг информацию об интересе к Миранчуку.

В нынешнем сезоне россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.