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Сегодня, 11:15

Семин заявил, что Хвича может выиграть «Золотой мяч» в будущем

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на 17-е место Хвичи Кварацхелии в голосовании за «Золотой мяч» — 2023.

«Здесь вопрос спорный: десятое место или семнадцатое. У него большое будущее. Пожелаем ему удачи. У него есть возможность побороться за эту награду в будущем», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний вингер выступает за «Наполи» с лета прошлого года. Ранее он играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне в активе Хвичи 3 гола и 5 результативных передач в 12 матчах за неаполитанцев. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 17 ассистов в 43 матчах серии А и Лиги чемпионов, а «Наполи» стал чемпионом Италии.

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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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Болонья – Лацио
 - : -
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Салернитана – Наполи
 - : -
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Аталанта – Интер
 - : -
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Милан – Удинезе
 - : -
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Верона – Монца
 - : -
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 - : -
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Рома – Лечче
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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 6
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

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Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
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