Семин заявил, что Хвича может выиграть «Золотой мяч» в будущем

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на 17-е место Хвичи Кварацхелии в голосовании за «Золотой мяч» — 2023.

«Здесь вопрос спорный: десятое место или семнадцатое. У него большое будущее. Пожелаем ему удачи. У него есть возможность побороться за эту награду в будущем», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний вингер выступает за «Наполи» с лета прошлого года. Ранее он играл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне в активе Хвичи 3 гола и 5 результативных передач в 12 матчах за неаполитанцев. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 17 ассистов в 43 матчах серии А и Лиги чемпионов, а «Наполи» стал чемпионом Италии.