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«Лацио» победил «Дженоа» в чемпионате Италии

22:24
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«Лацио» победил «Дженоа» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе «Лацио» отличились Родригес Педро, Франческо Ачерби и Маттиа Дзакканьи. Единственный гол «Дженоа» забил Филиппо Мелегони.

«Лацио» набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Дженоа» с 10 очками находится на 19-й позиции.

Италия. Серия А. 18-й тур
17 дек, 20:30. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Дженоа
Голы
Педро, 36 (1:0), Ачерби, 75 (2:0), Дзакканьи, 81 (3:0), Мелегони, 86 (3:1)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе (Габаррон, 84 ) Хюсай (Раду, 63 ) Ачерби Дзакканьи Милинкович-Савич Катальди (Лукас, 74 ) Марушич Башич (Луис Альберто, 63 ) Фелипе Андерсон (Муричи, 84 ) Педро
Дженоа
Сиригу Ванхейсден (Бираски, 46) Кришито Васкес Камбьясо Гильоне (Сабелли, 60) Стураро (Эрнани, 46) Бадель Портанова (Мелегони, 82) Пандев (Экубан, 60) Дестро
Предупреждения
Гильоне 30, Васкес 60, Портанова 73
Судьи
Пайретто

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
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Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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