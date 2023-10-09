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Кварацхелия — один из худших в матче с «Фиорентиной»

Георгий Кудинов
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Хвича Кварацхелия (слева).
Фото Reuters

На фоне домашнего поражения «Наполи» от «Фиорентины» в 8-м туре серии А La Gazzetta dello Sport выставила низкие оценки почти всей команде под руководством Руди Гарсии.

А сам главный тренер «Наполи» получил самый низкий балл этого матча — унизительные 4,5.

Хвича Кварацхелия провел весь матч и получил оценку 5,0. Комментарий издания: «В итоге Гарсия сделал из Квары правого полунападающего. И грузинский игрок больше других партнеров мучился в этой встрече, где «Наполи» почти не навязывал свою игру. Впрочем, и сам Квара должен давать команде больше».

У «Наполи» 14 очков после первых 8 туров серии А, и это худший старт с сезона 2016-17, в котором были те же 14 очков.

Действующий чемпион Италии расположился на пятом месте в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Милана» на 7 очков.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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