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Кулушевски — лучший игрок серии А в декабре

17:33
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Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски был признан лучшим игроком серии А в декабре, сообщает Twitter турнира.

Команда начала месяц с поражения, но потом набирала очки в четырех встречах подряд. Сам Кулушевски отметился несколькими результативными действиями.

19-летний швед выступает за «Парму» на правах аренды. По сообщению ряда итальянских СМИ, зимой за него будут бороться ведущие клубы итальянского чемпионата.

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