Полузащитник «Пармы» Деян Кулушевски был признан лучшим игроком серии А в декабре, сообщает Twitter турнира.

?? Dejan #Kulusevski ? il «Calciatore del mese AIC» di dicembre in collaborazione con @lUltimoUomo



?? L'esterno del @1913parmacalcio ? una delle pi? belle sorprese della nostra Serie A



? L'articolo di UU ? https://t.co/V4s3aUITA7 pic.twitter.com/35DR976IaX — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) December 27, 2019

Команда начала месяц с поражения, но потом набирала очки в четырех встречах подряд. Сам Кулушевски отметился несколькими результативными действиями.

19-летний швед выступает за «Парму» на правах аренды. По сообщению ряда итальянских СМИ, зимой за него будут бороться ведущие клубы итальянского чемпионата.