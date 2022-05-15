Кулибали считает, что Садио Мане должен выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали назвал имя своего любимого футболиста.

«Мой любимый игрок? Наверное, Садио Мане, так как он мой соотечественник, я знаю его, мы часто видимся на сборах национальной команды. Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», он великолепен», — цитирует Кулибали Once Mondial.

В этом сезоне Мане провел 33 матча а АПЛ, забил 15 голов и сделал 2 ассиста.

Кулибали в текущем сезоне сыграл за неаполитанский клуб 31 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.