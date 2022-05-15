Жозе Моуринью назвал главную проблему «Ромы» в этом сезоне

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги выступления команды в этом сезоне серии А.

«У нас был очень низкий процент реализованных моментов. Вот в этом плане нам надо прибавить в следующем сезоне. Если нам удастся выиграть Лигу конференций, думаю, с эмоциональной точки зрения это будет значить для людей гораздо больше, чем скудетто «Интера» или «Милана», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

В турнирной таблице серии А"Рома" занимает шестое место за тур до завершения чемпионата. Финал Лиги конференций «Ромы» с «Фейеноордом» пройдет 25 мая. Начало — в 22.00 мск.