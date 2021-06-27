Кулибали купил машины скорой помощи для больниц Сенегала

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали купил машины скорой помощи для родной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист помимо машин купил медицинское оборудование, носилки и медикаменты. Все это в Сенегал доставит корабль из Неаполя.

Ранее итальянские СМИ писали, что 30-летний защитник в летнее трансферное окно покинет «Наполи». Им интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».