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Кулибали купил машины скорой помощи для больниц Сенегала

10:08
Калиду Кулибали. Фото AFP
Калиду Кулибали. Фото AFP
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Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали купил машины скорой помощи для родной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист помимо машин купил медицинское оборудование, носилки и медикаменты. Все это в Сенегал доставит корабль из Неаполя.

Ранее итальянские СМИ писали, что 30-летний защитник в летнее трансферное окно покинет «Наполи». Им интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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