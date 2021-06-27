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Кокорин хочет остаться в «Фиорентине». Его будущее зависит от нового тренера

12:13
Александр Кокорин. Фото ФК "Фиорентина"
Александр Кокорин. Фото ФК &quot;Фиорентина&quot;
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Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин хочет продолжить выступать в итальянском клубе, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, решение по футболисту примет главный тренер. Если специалист не одобрит кандидатуру Кокорина, клуб продаст футболиста.

30-летний форвард перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января 2021 года. Контракт форварда рассчитан до лета 2024 года. Сумма сделки составила — 4,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/

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