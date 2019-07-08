Крунич перешел в "Милан"

Полузащитник "Эмполи" Раде Крунич стал игроком "Милана", информирует пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составит 8 миллионов плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Крунич провел 34 матча, в которых забил пять голов и отдал шесть передач.