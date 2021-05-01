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«Верона» сыграла вничью со «Специей»

17:59
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«Верона» на своем поле сыграла вничью со «Специей» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев гол забил Эдди Сальседо. У гостей — Риккардо Сапонара.

«Верона» с 42 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» — 34 балла и 15-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Верона» — «Специя» — 1:1 (0:0)

Голы: Сальседо, 46 (1:0). Сапонара, 86 (1:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко, Давидович, Маньяни (Гюнтер, 77), Лазович, Стураро (Тамез, 46), Дзакканьи (Бесса, 60), Барак, Лазанья (Калинич, 60), Сальседо (Илич, 65).

«Специя»: Проведель, Маркицца, Исмайли, Виньяли, Шабо, Риччи (Акампора, 83), Эстевес, Маджоре (Лео Сена, 66), Гьяси (Сапонара, 83), Верде (Агудело, 67), Нзола.

Предупреждения: Нзола, 13. Дзакканьи, 15. Давидович, 38. Стураро, 40. Шабо, 50. Илич, 69. Тамез, 71. Фараони, 84.

Судья: Вольпи (Италия).

1 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Верона — Специя

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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