«Верона» сыграла вничью со «Специей»
«Верона» на своем поле сыграла вничью со «Специей» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев гол забил Эдди Сальседо. У гостей — Риккардо Сапонара.
«Верона» с 42 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Специя» — 34 балла и 15-я строчка.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Верона» — «Специя» — 1:1 (0:0)
Голы: Сальседо, 46 (1:0). Сапонара, 86 (1:1).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Димарко, Давидович, Маньяни (Гюнтер, 77), Лазович, Стураро (Тамез, 46), Дзакканьи (Бесса, 60), Барак, Лазанья (Калинич, 60), Сальседо (Илич, 65).
«Специя»: Проведель, Маркицца, Исмайли, Виньяли, Шабо, Риччи (Акампора, 83), Эстевес, Маджоре (Лео Сена, 66), Гьяси (Сапонара, 83), Верде (Агудело, 67), Нзола.
Предупреждения: Нзола, 13. Дзакканьи, 15. Давидович, 38. Стураро, 40. Шабо, 50. Илич, 69. Тамез, 71. Фараони, 84.
Судья: Вольпи (Италия).
1 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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